Weer aanhouding voor rellen Turks consulaat

De politie heeft een zestienjarige jongen aangehouden voor geweldpleging tijdens de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam van vorige maand. Hij wordt ervan verdacht dat hij een steen naar naar politieagenten heeft gegooid. De jonge verdachte woont in de Maasstad en kwam zichzelf dinsdagavond melden bij de politie nadat die een foto van hem had gepubliceerd.

Na verhoor is de zestienjarige weer vrijgelaten, liet de politie woensdag weten. Hij moet later voor de rechter verschijnen. De jongen was de vijfde verdachte die werd opgepakt voor betrokkenheid bij de onlusten die uitbraken rond het bezoek van de Turkse minister van familiezaken Fatma Kaya. Zij werd tot ongewenst vreemdeling verklaard en moest het land uit. Het incident volgde op steeds hoger oplopende diplomatieke spanningen tussen de Nederlandse en de Turkse regering.

De politie zet de zoektocht naar andere betrokkenen voort.