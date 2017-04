Waterkering Spakenburg met succes getest

Het is gelukt. In het historische centrum van Spakenburg is een 300 meter lange, nieuwe flexibele waterkering getest. Met succes. generale repetitie van de langste zelfsluitende waterkering ter wereld liep gesmeerd. De kering moet het voormalige vissersdorp en het achterland tot aan Amersfoort beschermen tegen hoogwater.

„De kering is succesvol omhoog gekomen en iedereen kan zien dat Spakenburg ook in de toekomst veilig is voor noordwesterstormen”, zei dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe na afloop. „Het water keert het water.”

Burgemeester Melis van de Groep van de gemeente Bunschoten-Spakenburg is apetrots op zijn nieuwe waterkering. „Niet dat wij in onze gemeente zo bang zijn voor hoogwater, maar het is toch een veilig idee dat we nu nog beter worden beschermd.”

De kering is een kunststof wand van 300 meter lang die normaal in de kade verzonken ligt, maar wel in contact staat met het water in de haven. Als het waterpeil vanuit het Eemmeer stijgt, bijvoorbeeld bij een noordwesterstorm, drijft de kering 80 centimeter omhoog. Voor de test van vandaag werd de hoge waterstand nagebootst door de inlaten met een pomp aan te sluiten op een waterslang.

spakenburgvideo

De dam in Spakenburg ligt rondom de oude botterhaven en de nieuwe haven. Hij maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is de langste zelfsluitende waterkering ter wereld, althans voorlopig. In Vietnam wordt een zelfsluitende kering aangelegd van 4 kilometer.

De 77-jarige kunstenaar en uitvinder Johann van den Noort is de bedenker van de waterkering. Hij ontwierp het systeem in 1995 toen zijn woonplaats Kampen dreigde onder te lopen.