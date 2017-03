Dat het mooi weer was vrijdag, kan niemand zijn ontgaan. En dat dat weer records oplevert is onvermijdelijk. Was het donderdag de warmste 30 maart die ooit in Nederland is gemeten, vrijdag was het de warmste 31 maart ooit gemeten. Volgens Weeronline steeg het kwik in De Bilt om 13.40 uur naar 20,8 graden en werd daarmee het vorige record van 20,4 graden uit 2014 verbroken. De temperatuur wordt sinds 1901 bijgehouden.

Donderdag wees om 16.40 uur de thermometer bij het KNMI in De Bilt 21,4 graden aan. Daarmee was het oude 30-maart-record uit 1911 verbroken. Het was die dag ook de eerste officiële warme dag van het jaar.