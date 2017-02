Wakker Dier: nieuwe wet funest voor melkkoe

Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier vreest dat de nieuwe wet die het fosfaatoverschot in de melkveehouderij moet aanpakken, ten koste gaat van het welzijn van koeien. De organisatie noemt de plannen van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken funest.

De nieuwe fosfaatwetgeving is in het leven geroepen om de milieubelasting te beperken van de mest die wordt geproduceerd in de melkveehouderij. Maar volgens Wakker Dier zitten er in de nieuwe wet veel perverse prikkels die het welzijn van de melkkoe in gevaar brengen.

„Zo stimuleert de regelgeving boeren om meer melk uit de koe te halen, en dus de toch al torenhoge melkproductie nog verder op te schroeven. Om die hoge productie te behalen, zullen ook meer koeien het hele jaar door op stal worden gehouden. Dit gaat ten koste van de gezondheid van de koe.”

Ook leiden de plannen volgens Wakker Dier tot meer gesleep met kalveren over landsgrenzen. Een op de vijf melkveehouders heeft aangegeven de opfok van kalveren tot melkkoeien naar het buitenland te willen verplaatsen. Kalfjes geven namelijk nog geen melk maar poepen al wel.

Wakker Dier baseert zich op de resultaten van het onderzoek dat de organisatie door het Centrum voor Landbouw en Milieu liet doen.