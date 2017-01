Waarschuwing voor sneeuwval zuiden en oosten

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor Noord-Brabant en Gelderland. Het gaat daar in de nacht van donderdag op vrijdag langdurig sneeuwen. Er kan een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter ontstaan.

Volgens het KNMI is er komende nacht in Limburg bovendien kans op zware windstoten tot ongeveer 75 km per uur. In combinatie met sneeuw geeft dat extra hinder. In Zeeland zijn zware windstoten mogelijk tot 80-90 km/uur.

Vrijdag kan het in de kuststrook flink te keer gaan met zware windstoten, boven land van 75-90 km per uur, aan zee misschien 90 tot 100 km/uur.

Bij code oranje zegt het KNMI: wees voorbereid. Het is een waarschuwing die wordt afgekondigd als een weersverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

Tegen 23.00 uur viel de eerste sneeuw in Zeeland en West-Brabant, meldde de ANWB. Volgens een woordvoerder is Rijkswaterstaat druk met strooien. Er waren nog geen berichten van ongelukken of schuivers. „Het verkeer lijkt zich aan te passen.”