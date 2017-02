Waarschuwing gevaarlijke afslankmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor mogelijk gevaarlijke afslankproducten die via internet worden verkocht. In Wispy Life, Wispy Tea, Emtea, Irem Naturel en Niva Detox zijn stoffen aangetroffen die ook in geneesmiddelen voorkomen en ernstige bijwerkingen kunnen hebben, aldus de toezichthouder vrijdag.

De verboden middelen worden op Facebook en Instagram aangeboden als natuurlijk afslankproduct.

De opsporingsdienst van de NVWA pakte vorige maand twee mensen op wegens handel in deze producten. In de afslankproducten zit de gevaarlijke stof sibutramine. Dat is een geneesmiddel dat in 2010 van de markt is gehaald omdat de stof bij sommige gebruikers ernstige bijwerkingen veroorzaakte. Zo kregen ze last van hartklachten, angsten en een droge mond.

Verkopers die de middeltjes in hun assortiment hebben moeten de verkoop direct staken en melding doen bij de NVWA.