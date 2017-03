VVD wint ook in Lelystad

De VVD is de grootste partij geworden in Lelystad, op korte afstand gevolgd door de PVV. De PvdA zakte fors. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente aan de Verkiezingsdienst van het ANP doorgaf.

In totaal koos 19,3 procent van de kiesgerechtigde inwoners voor de partij van premier Mark Rutte. De PVV van Geert Wilders volgde met 17,5 procent. Bij de vorige verkiezingen was de VVD ook de grootste, destijds met 26,8 procent van de stemmen. Toen stemde 14,7 procent op de PVV.

Op gepaste afstand in Lelystad volgden de SP met 10 procent, D66 met 9,4 procent en CDA en GroenLinks met 8,6 procent. De PvdA verloor flink en zakte van 25,6 procent naar 6,3 procent.

De opkomst was in Lelystad 78,2 procent, tegen 69,1 procent bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2012.