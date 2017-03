De VVD heeft de PvdA afgelost als grootste partij in Zwolle. De PvdA was bij de vorige verkiezingen nog veruit de grootste partij met 29,6 procent van de stemmen. De formatie van Lodewijk Asscher is teruggevallen naar 7,1 procent. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente aan de Verkiezingsdienst van het ANP doorgaf.

De VVD won met 17,5 procent voor D66 (14,8), GroenLinks (11,7) en CDA (11,3).

De opkomst was 84,2 procent. In 2012 kwam dit percentage uit op 77,8.