De VVD is in Eindhoven de grootste partij geworden. Ze kreeg 18,8 procent van de stemmen. Van de PvdA bleef weinig over: van grootste partij met 26,2 procent van de stemmen bij de verkiezingen van 2012 naar slechts 5,2 procent nu. D66 is de tweede partij in Eindhoven, de PVV de derde.