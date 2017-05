VVD en CDA: geen coalitie met GroenLinks

VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Sybrand Buma zien het niet gebeuren dat er later alsnog een coalitie komt met hun partijen en GroenLinks. De verschillen zijn volgens hen onoverbrugbaar. Ze zeiden dat woensdag in het Tweede Kamerdebat over het mislukken van de gesprekken over een nieuw kabinet tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Rutte en Buma zien een lijmpoging niet zitten. Ze willen niet zeggen waarop de onderhandelingen zijn vastgelopen. Onder andere PvdA, ChristenUnie en de SP probeerden daar in het Kamerdebat woensdag over de geklapte formatie meer over te weten te komen.

Duidelijk is dat de gesprekken tussen de partijen zijn vastgelopen op het thema migratie. Maar op welke punten precies is niet bekend. Volgens Rutte gaat het om „principiële punten”, die hij verder niet wil toelichten. Dit zou de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen schaden.