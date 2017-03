De VVD is, ondanks een licht verlies van 4 procent ten opzicht van de Kamerverkiezingen in 2012, de grootste partij geworden in Den Bosch met 22,8 procent van de stemmen.

De PvdA kreeg ook in de Brabantse stad flinke klappen en duikelde van 23,8 naar 5 procent. De PVV behaalde 14,5 procent. GroenLinks boekte een flinke winst en ging van 3 naar 10,7 procent.