Vuurwerk leidt politie naar wiet en wapen

De politie heeft donderdagavond bij een huiszoeking in Ridderkerk een automatisch geweer en een hennepkwekerij gevonden. De eigenaar verraadde zichzelf door op straat illegaal vuurwerk af te steken.

De man, een 35-jarige Ridderkerker, liep tegen de lamp nadat agenten zagen dat hij rond 20.45 naast zijn auto vuurwerk afstak in de Meester Troelstrastraat. Hij reed daarna weg maar de politie hield hem aan op de A38. Nadat er in de wagen een doosje nitraten werd gevonden, begeleidden de agenten hem naar zijn huis om te kijken of hij nog meer vuurwerk in zijn woning had.

Bij binnenkomst roken de agenten meteen een sterke henneplucht, afkomstig uit een tas met wiet en een zogenoemde growtent waarin hij hennep teelde in zijn slaapkamer. Bij verdere doorzoeking vonden ze ook nog een automatisch geweer van het type M16.