VUmc onderzoekt draagmoederschap homostellen

Het VUmc in Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om ook homoparen te helpen bij draagmoederschap, schrijft het AD. Nu moeten mannen uitwijken naar het buitenland voor een peperduur en onzeker traject.

De belangstelling voor draagmoederschap groeit in Nederland, zeker onder homoparen. Voorlichtingsbijeenkomsten zitten bomvol en tientallen stellen wenden zich jaarlijks tot advocaten voor juridische hulp.

Tot nu toe hanteert het VUmc - het enige ziekenhuis dat kinderloze stellen begeleidt bij IVF-draagmoederschap - heel strenge criteria: alleen als een vrouw geen (functionerende) baarmoeder heeft of een zwangerschap levensbedreigend is, komen stellen in aanmerking. Homostellen worden per definitie buitengesloten.