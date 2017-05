Vrouwen in actie tegen reclame op GeenStijl

Meer dan honderd Nederlandse vrouwen, onder wie veel journalisten, roepen bedrijven die adverteren op de websites GeenStijl en Dumpert op om „kritisch na te denken over de vraag of hun advertentiebeleid overeenkomt met de waarden van hun onderneming”. Ze stellen in een pamflet dat vrijdag verscheen op de websites van de Volkskrant en NRC dat bedrijven door advertenties te plaatsen meebetalen „aan een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is, niet de uitzondering”.

Onder de ondertekenaars zijn presentatrice Eva Jinek, columnisten als Rosanne Hertzberger (NRC) en Sheila Sitalsing (Volkskrant), actrices Georgina Verbaan en Katja Schuurman, cabaretier Claudia de Breij, oud-GroenLinks-leider Femke Halsema en hoofdredacteur van de LINDA Jildou van der Bijl.

Diverse bedrijven en organisaties hebben recentelijk al besloten niet meer te adverteren op de sites. Daaronder ook Defensie.

GeenStijl noemt de oproep „een regelrechte aanval op onze vrijheid”. De site noemt de ondertekenaars een „clubje bezemvliegers met lange tenen”.