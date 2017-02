Een 41-jarige vrouw uit Soest is dinsdag overleden, nadat ze eerder op de dag in Utrecht zwaargewond raakte toen iemand haar neerstak. De verdachte, een 31-jarige man, werd vlak na het incident al opgepakt en vastgezet. Hij mag slechts contact hebben met zijn advocaat.

De vrouw werd neergestoken op de Croeselaan en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Waarom de vrouw is neergestoken, is niet duidelijk.