Vrouw met 3 kilo goud in handbagage opgepakt

Een vrouw uit Estland is op Schiphol aangehouden met drie goudstaven van een kilo in haar handbagage. Ze had het Zwitserse goud naar eigen zeggen „van een vriend gekregen”. De douane vond die verklaring niet overtuigend en schakelde de marechaussee in. Die hield de veertigjarige Estse aan op verdenking van witwassen.

De vrouw bleek ook nog een stapel bankbiljetten bij zich te hebben met een omgerekende waarde van zo’n 127.000 euro. Het goud en het geld zijn in beslag genomen. De vrouw is voorlopig op vrije voeten gesteld.