Vrouw laat meisje (6) gewond achter na beet

Een hondenbezitster heeft dinsdag een zesjarig meisje gewond achtergelaten nadat haar hond het kind had aangevallen. Dat gebeurde in het buitengebied van Diepenheim (Overijssel). De politie zette foto’s van de diepe bijtwonden die het meisje aan haar been opliep op Facebook.

Het jonge slachtoffer wordt behandeld in het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de „wat oudere vrouw” die haar hond niet onder controle had.

Het bericht van de politie oogstte veel verontwaardiging. In korte tijd kwamen er zo’n driehonderd reacties op waarin mensen vooral het weglopen van de vrouw veroordeelden.