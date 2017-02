Vrouw in hotel Eindhoven dood na overdosis

De vrouw die vorig jaar oktober dood werd gevonden in een woonhotel in Eindhoven is overleden aan een overdosis GHB. De recherche onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf, zei de politie woensdag.

De 36-jarige vrouw uit Best werd gevonden in een kamer van het woonhotel aan de Leenderweg. De vrouw werkte in het hotel. In het pand kunnen kamers voor een kort en lang verblijf worden gehuurd.

De politie vond de omstandigheden waaronder de vrouw overleed verdacht en begon een onderzoek. Hieruit bleek dat de vrouw was overleden aan een overdosis van de drug.