Vrouw gepakt voor herhaalde diefstal uit kerk

De politie in Almelo heeft vrijdag een vrouw aangehouden op verdenking van herhaaldelijke diefstal van geld uit de Sint Georgiusbasiliek. De 46-jarige vrouw uit het Duitse Nordhorn zou het afgelopen jaar in totaal ongeveer 2500 euro hebben gestolen. Het parochiebestuur had camera’s in de Mariakapel laten installeren om de vrouw te ontmaskeren.

De vrouw stal het geld uit de offerblokken, waar bezoekers geld in doen om een kaarsje op te steken. Uit de camerabeelden bleek dat de vrouw regelmatig lange tijd in de kerk vertoefde en in alle rust te werk ging. Nadat donderdag in een regionaal opsporingsprogramma beelden van de vrouw waren getoond, werd ze door een kerkganger herkend.