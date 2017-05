Vrouw en hond gestoken in Rotterdam

Een ruzie tussen twee hondenbezitsters in Rotterdam is donderdagmiddag uitgedraaid op geweld. Een van de vrouwen pakte een mes en stak de andere vrouw in haar arm. Ook de hond van het slachtoffer werd geraakt, meldde de politie. Die heeft de vermoedelijke dader, een 47-jarige Rotterdamse, in de buurt opgepakt.

Volgens de politie liepen de vrouw en haar hond geen ernstige verwondingen op. Toch is ze naar een ziekenhuis gebracht. Haar hond is nagekeken door een dierenarts.

De ruzie speelde zich af op de Schiedamseweg Beneden aan de westkant van de stad. Over de aanleiding is niets bekend.