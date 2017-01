Een tachtigjarige vrouw uit Eelde is zondagmiddag in Groningen door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Ze zat naast haar tachtigjarige echtgenoot die de auto bestuurde. De man raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De man reed op de Paterswoldseweg. In een bocht raakte hij door onbekende oorzaak in een slip, waardoor hij tegen een tegemoetkomende auto botste. De negentienjarige bestuurster van dit voertuig bleef ongedeerd, evenals de drie andere inzittenden.