Vrije keuze zorg belangrijk voor oudere

Ouderen willen best wat meer betalen voor hun zorgpremie als dat ze de vrijheid geeft zelf de zorgverlener te kiezen. Dat blijkt uit een peiling van de ANBO, belangenbehartiger van senioren, onder bijna negenhonderd leden.

In het zaterdag gepubliceerde onderzoek staat dat driekwart van de respondenten de vrije keuze voor een zorgverlener verkiest boven een lagere maandpremie voor de zorg. Verder heeft 74 procent liever hulp van een betaalde mantelzorger dan van familie of vrienden. Twee jaar geleden was dat nog 66 procent.

„We zien al jaren dat de burger graag het heft in eigen hand houdt”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. „Dat is op zich goed nieuws, hoewel we na twee volle jaren Wmo ook weten dat goede begeleiding bij zorg en ondersteuning heel erg belangrijk blijft.”

Ook blijken veel ouderen voorzichtig met lenen te zijn. Zo zegt 74 procent liever te sparen dan te lenen voor een verbouwing van het huis. Verder geeft 85 procent de voorkeur aan het kopen van een auto boven leasen. Ook laat 74 procent weten liever te sparen dan te beleggen.

Voor hun kinderen hebben de senioren tal van adviezen. Zo raadt 69 procent de kinderen en kleinkinderen aan te sparen voor zorg en adviseert 88 procent het nageslacht een huis te kopen in plaats van te huren.

Ook de kwestie van erfenissen komt in het onderzoek aan bod. 57 procent van de senioren maakt het geld liever zelf op dan dat ze het schenken aan kinderen en/of kleinkinderen.