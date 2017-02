Door een ongeval op de A50 bij Uden is dinsdagochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De bestuurder reed met zijn vrachtauto in de staart van een file achterop een andere vrachtwagen en raakte bekneld in zijn cabine. Hulp van massaal uitgerukte diensten was tevergeefs.

Door het ongeval is de snelweg richting Eindhoven sinds 08.00 uur helemaal dicht met een lange file als gevolg. De afsluiting gaat nog uren duren. Verkeer naar het zuiden wordt omgeleid via Den Bosch.