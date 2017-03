Voorzorgslanding Cougar na brand in motor

Een helikopter met brand in de motor heeft donderdagavond een voorzorgslanding gemaakt op vliegbasis Gilze-Rijen. De vliegbasis laat weten dat de piloot de Cougar veilig aan de grond heeft gezet. Het vuur doofde na het uitzetten van de motor. Aan boord waren ten minste vier mensen. Niemand raakte gewond.

Volgens een woordvoerster was de helikopter bezig met een oefenvlucht in het donker toen de piloot een melding kreeg over de motorbrand. Er was bovendien sprake van rookontwikkeling. Over de oorzaak van de brand en de schade is nog niet meer bekend.

Eerder deze maand was er ook al een voorzorgslanding met een Chinook-helikopter op Gilze-Rijen. De piloot had alarm geslagen over rook in de cockpit.