Voorwaardelijke boete na chloorgas in zwembad

Zwembad Vital in het Brabantse Loon op Zand heeft donderdag een voorwaardelijke boete gekregen van 4000 euro. Door een storing ontstond 18 september 2012 een chloorgaswolk, terwijl er acht kinderen en twee begeleiders aan het zwemmen waren.

Het zwembad werd meteen ontruimd. Eén van de begeleidsters die de kinderen uit het zwembad hielp, moest voor langere tijd naar het ziekenhuis. Bij de rest bleef het bij ademhalingsproblemen.

De rechtbank oordeelde dat de storing is ontstaan door een installatie die niet aan de eisen voldeed. Daarmee is er sprake van een misdrijf, waardoor de straf 1000 euro hoger is dan geëist. De officier van justitie dacht namelijk aan een overtreding.

Tegen de exploitant was schuldigverklaring zonder straf geëist, maar vanwege het misdrijf krijgt hij toch straf: 1000 euro voorwaardelijk.