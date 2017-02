Vooral blikschade door sneeuwval in Randstad

Sneeuwval heeft vrijdagavond op de wegen in de Randstad tot tientallen ongevallen geleid. Er was vooral blikschade.

De A13 (Rotterdam-Den Haag) werd ter hoogte van Delft enkele uren afgesloten nadat daar een aantal auto’s op elkaar botsten. Rijkswaterstaat meldde dat de afsluiting kort na middernacht voorbij was. „Op de snelweg wordt opnieuw gestrooid, omdat eerder verspreid strooizout door de afsluiting niet goed is ingereden”, aldus een woordvoerder van de ANWB. Ook waren er wegafsluitingen op de A15 en A16 in de omgeving van Rotterdam door ongevallen vanwege de gladheid.

„Weggebruikers in het hele land moeten hun rijstijl aanpassen aan de gladheid. Zaterdagochtend vroeg komen er vanuit Limburg nieuwe sneeuwbuien het land binnen. We streven ernaar om voor die tijd de wegen overal sneeuwvrij te maken door te strooien”, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.