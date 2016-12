Voor 68 miljoen euro vuurwerk verkocht

Nederlanders hebben dit jaar weer meer geld uitgegeven aan vuurwerk. Er is dit jaar naar verwachting 68 miljoen euro besteed aan het kopen van rotjes en mooi vuurwerk, aldus Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland zaterdag.

Volgens Groeneveld is de branche daarmee nu echt,,uit het dalletje’’ gekomen. Twee jaar terug werd 63 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk, in 2015 was het 65 miljoen en nu dus 68 miljoen euro schat Groeneveld na een rondgang langs de grote vuurwerkimporteurs.

Zoals altijd was er veel vraag naar het zogenaamde jeugdvuurwerk als sterretjes, maar vooral het duurdere siervuurwerk bleek in trek. Op internet gaven mensen gemiddeld 99 euro uit om vooral duurder, mooi vuurwerk aan te schaffen. Een tientje meer dan vorig jaar, aldus Groeneveld. Volgens hem geeft dat aan dat mensen „deze traditie willen behouden en willen genieten van een klein feestje met familie en vrienden”.