Vogelgriep wijkt niet, kippen blijven binnen

De ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig van kracht. Het gevaar van vogelgriep is nog altijd hoog, heeft staatssecretaris Martijn van Dam woensdag laten weten.

Sinds Kerstmis is er geen Nederlands pluimveebedrijf meer besmet met het virus. Dinsdag werd het wel bij twee hobbyhouders in Landsmeer en Wormerveer aangetroffen. In Duitsland grijpt de vogelgriep nog om zich heen en vorige maand stak de ziekte ook in België de kop op.

Het H5N8-virus wordt vermoedelijk overgebracht door wilde watervogels. In Nederland en de buurlanden worden regelmatig besmette wilde dieren gevonden.

Doordat Nederlandse kippen al maanden niet naar buiten mogen, mogen hun eieren niet langer vrije-uitloopeieren heten maar worden ze als goedkopere scharreleieren verkocht. Dat is een strop voor boeren.