‘Voetbalverordening’ op Amsterdamse pleinen

De gemeente Amsterdam treft maatregelen om zondag ongeregeldheden op de pleinen in de binnenstad te voorkomen. Ajax heeft een kleine kans om kampioen te worden en de gemeente verwacht daarom dat er veel voetbalsupporters op de been zijn. De zogeheten ‘voetbalverordening’ gaat gelden op het Rembrandtplein, het Thorbeckeplein en het Leidseplein.

De verordening houdt in dat fans niet mogen klimmen in of op straatmeubilair, zoals lantaarnpalen. Ook is het verboden kleding te dragen die het gezicht bedekt, mag het cameratoezicht niet worden gehinderd en mogen de supporters geen spullen bij zich hebben waarmee ze de orde kunnen verstoren. Dat betekent dat blikjes en flessen uit den boze zijn en ook vuurwerk niet is toegestaan.

De verordening geldt zondag van 12.00 uur ’s middags tot middernacht.