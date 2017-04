VO-raad: denk na over schooltrip buitenland

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, geeft geen reisadvies aan scholen die tripjes naar met name Parijs op het programma hebben staan. Het enige advies dat de organisatie volgens eigen zeggen kan geven is: „Denk goed na, maak een goede afweging en communiceer die goed”, aldus een woordvoerder.

In de lente maken veel hogere klassen een excursie naar steden als Londen, Berlijn en Parijs. Zo is het Bonhoeffer College uit Enschede juist nu met een groep leerlingen in de Franse hoofdstad, meldt RTV Oost.

Een moeder, die het al niet op de trip had, kan niet wachten tot haar kind vrijdagavond terugkeert, vertelde ze de zender: „Ik had verwacht en gehoopt dat ze gisteravond meteen met de bus naar huis zouden komen. Maar nee, ze bleven in het hotel vannacht en werken vandaag nog een heel programma af, met bezoeken aan Montmartre en de Sacré-Coeur. Ik snap daar niks van. Ik neem dat de school heel kwalijk.”