Vluchtelingenherdenking Amsterdam verplaatst

De herdenking donderdag in Amsterdam van vluchtelingen die het leven lieten onderweg naar Europa is op last van burgemeester Eberhard van der Laan verplaatst van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt.

De herdenking valt precies samen met de Nationale Dodenherdenking, om 20 uur op de Dam. Omdat het Rembrandtplein op de route ligt van de stille tocht naar de Dam ziet Van der Laan liever dat de manifestatie verhuist naar de Nieuwmarkt.

De burgemeester had de organisatie ook gevraagd om een ander moment te kiezen, „om zo niets af te doen of toe te voegen aan de jaarlijkse herdenking van de naar schatting zestig miljoen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de doden van de oorlogen waar Nederlanders bij betrokken waren”, schrijft hij woensdag aan de gemeenteraad.

Maar de organisatie hield vast aan het tijdstip en Van der Laan respecteert de vrijheid van manifestatie voor iedereen, ongeacht de inhoud.

De organisatie, de HerdenkingsManifestatie, laat weten „natuurlijk” gehoor te geven aan het besluit om te verplaatsen. Eerder al had initiatiefnemer Rikko Voorberg benadrukt dat het niet zijn bedoeling is de Nationale Dodenherdenking ‘te kapen’, maar dat „werkelijk herdenken van de gruwelijkheden toen, effect moet hebben op ons handelen nu”.

De driehoek in Amsterdam (politie, justitie, gemeente) had overigens al vooraf de Nieuwmarkt aangewezen als locatie voor eventuele manifestaties op 4 mei.