Vlijmen huldigt dartskampioen Van Gerwen

Vlijmen huldigt donderdagavond zijn inwoner Michael van Gerwen, de nieuwe wereldkampioen darts. De gemeente Heusden (waar Vlijmen onder valt) rekent op enkele duizenden fans. Ook vicepremier Lodewijk Asscher staat op het programma om Van Gerwen te feliciteren.

Behalve toespraken is er ook muziek. De huldiging is op het parkeerterrein van zwembad Die Heygrave.

In 2014 werd Michael van Gerwen ook in het Brabantse Vlijmen gehuldigd toen hij de beste van de wereld was geworden. Destijds vierden enkele honderden plaatsgenoten dat feestje mee.