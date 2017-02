„Vijftiger verdient na herkrijgen baan honderden euro’s minder”

Vijftigers die weer een baan krijgen, moeten van voor af aan beginnen. Vaak komen ze aan de lopende band terecht en verdienen dan gauw 400 à 500 euro per maand minder dan in de oude situatie.

Geen wonder dat veel vijftigers zonder diploma’s in financiële problemen komen, aldus Joke de Kock. De voorzitter van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK reageerde woensdagmorgen op de nieuwe armoedecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat in langdurige armoede verkeert, groeit (zie kader). CBS-econoom Van Mulligen zei woensdagmorgen dat werklozen van boven de 50 niet gemakkelijk een baan krijgen.

De Kock kent nog een andere groep die al snel tot armoede kan vervallen: zorgwerkers. „Velen van hen hebben kleine contracten bij wisselende werkgevers. Vaak krijgen ze bij een nieuw contract minder salaris. Of ze hebben een nulurencontract. Dat geeft veel instabiliteit, maar mensen houden wel hun verplichtingen.”

Een derde categorie betreft ouderen die verward raken. De Kock, schuldhulpverlener in Tilburg: „Een 86-jarige mevrouw bleek na het overlijden van haar man in de schulden te zitten. Hij had zich bij het overmaken van geld aan goede doelen vergist in komma’s en nullen.”

Een grote groep mensen komt in de problemen doordat ze niet met geld kunnen omgaan, aldus De Kock. „Een op de vier Nederlanders is financieel analfabeet: 4,1 miljoen. Zij snappen niet dat de maandelijkse 84 euro zorgtoeslag is bestemd voor het betalen van de 100 euro zorgpremie en dat ze zelf nog 16 euro moeten betalen.”

Een oorzaak is gebrekkige financiële opvoeding thuis. „Jongeren gaan op zichzelf wonen en krijgen 1000 euro aan uitkering. Hun ouders hebben altijd de zorgpremie en de vaste lasten betaald. Sommige jongeren denken dan dat ze voor 1000 euro leuke dingen kunnen gaan doen en weten niet dat ze eerst de huur, de energie en het waterschap moeten betalen.”

Slechte financiële opvoeding is er ook in het onderwijs. „We hebben moeten praten als Brugman om in het plan Onderwijs 2032 twee zinnetjes te laten opnemen over het belang van financiële educatie.”

De Kock kan nog niet zeggen of de armoede over 2016 is afgenomen, zoals staatssecretaris Klijnsma in een reactie op de CBS-cijfers suggereerde. Wel is de schuldhulpverleenster blij met de 100 miljoen euro die het kabinet, heeft gereserveerd voor hulp in natura aan armlastige kinderen.