Vijf tips tegen ransomware

Vanuit alle hoeken van de wereld komen meldingen binnen van ransomware-aanvallen. Een grootschalige internationale cyberaanval gijzelt computers van bedrijven en particulieren. Dit kunt u doen om een aanval te voorkomen.

Wereldwijde aanvallen met ransomware

1. Vertrouw niemand.

Dat klinkt nogal drastisch, maar werkelijk elke afzender waarvan u berichten ontvangt kan besmet zijn. Juist omdat we zo goed van vertrouwen zijn, klikken we té snel op linkjes of bijlagen. Met alle gevolgen van dien. Dat weten cyberboeven ook. Niet voor niets proberen ze mails van bedrijven zo goed mogelijk na te maken.

2. Klik nooit op links en open nooit bijlagen in mails van onbekende afzenders.

Als u twijfelt of een mail echt is, bel dan gewoon het bedrijf op dat zegt de afzender te zijn. Grote bedrijven hebben dikwijls een klantenservice die actief is op sociale media als Twitter en Facebook. Op die manier kunt u ook snel de echtheid van een mail verifiëren.

3. Installeer goede antivirussoftware en houd deze up-to-date.

En komen uw besturingssysteem of andere veelgebruikte programma’s met nieuwe versies, download en installeer deze dan. Nog beter: schakel automatisch bijwerken in.

4. Besturingssysteem Windows kent een optie om extensies van bestandsnamen weer te geven. Schakel deze in.

Op deze manier kunt u zien met wat voor soort bestanden u van doen heeft. Krijgt u mails waarin bestanden met de extensie .exe, .vbs of .scr zijn bijgesloten, gooi die dan direct weg. Dit betreft vaak kwaadaardige software.

5. Maak regelmatig een back-up van belangrijke bestanden, zoals foto’s of documenten.

Bewaar deze reservekopie niet op de computer zelf, maar gebruik hiervoor een externe harde schijf. Koppel deze na het maken van de back-up los van de pc, zodat internetcriminelen er niet alsnog bij kunnen. U kunt naast een fysieke reservekopie belangrijke bestanden ook opslaan in clouddiensten als Google Drive of Dropbox.