Vierdaagse draait looproute eerste dag om

Vierdaagsewandelaars lopen vanaf deze zomer de route van de eerste dag in omgekeerde richting. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse vindt dat nodig, omdat de lopers dan het zwaarste deel van de route over de Oosterhoutsedijk in de koele ochtenduren afleggen, aldus een woordvoerster vrijdag.

Op de eerste dag van de Vierdaagse vallen elk jaar de meeste mensen uit. Dat komt deels doordat de laatste kilometers van die dag over de schaduwloze dijk door de Betuwe zeker bij hitte erg zwaar zijn. Hulpverleners kunnen de dijk in de Vierdaagsedrukte bovendien moeilijk bereiken.

In 2006, toen de Vierdaagse werd afgelast nadat twee wandelaars bezweken, was de Oosterhoutsedijk het grootste struikelblok. Ook vorig jaar zorgde de dijk bij tropische hitte voor uitzonderlijk veel uitvallers. Politie en hulpverleners opperden toen al dat het beter zou zijn om niet meer op het warmste moment van de dag over de dijk te lopen.

De eerste dag van de Vierdaagse voert vanaf nu via de Betuwe naar Elst en Arnhem en dan via Bemmel terug naar Nijmegen.De aanpassingen die daarvoor nodig zijn, betekenen voor lopers op de 30 kilometer dat ze de eerste dag 900 meter verder moeten lopen dan voorheen.

De 101ste Vierdaagse heeft plaats van 18 tot en met 21 juli. Er mogen 47.000 lopers meedoen.