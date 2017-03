Vier rijstroken Schipholtunnel open

Vier rijstroken van de Schipholtunnel van Amsterdam richting Den Haag zijn vrijdagochtend weer open gegaan voor het verkeer. Ook Schiphol is volgens Rijkswaterstaat via een afslag direct na de tunnel bereikbaar.

Vanwege al eerder geplande werkzaamheden aan de A9/A4 op zaterdag en zondag blijven de twee rijstroken op de parallelbaan nog dicht. Maandag 3 april om 05.00 uur gaan ook deze twee rijstroken weer open.

De Schipholtunnel in de richting van Den Haag was sinds maandagmiddag dicht. Oorzaak was een brand in een elektrakast in de vluchtgang. Daarbij raakten ruim 70 kabels beschadigd.