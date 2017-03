Vier mensen doodgeschoten op Curaçao

Bij een schietpartij op Curaçao zijn zaterdagavond vier mannen om het leven gekomen. Er werd geschoten vanuit een auto. De vier slachtoffers stonden voor een winkeltje in Willemstad. Volgens lokale media was één slachtoffer direct dood. De andere drie bezweken later in het ziekenhuis aan hun verwondingen.

Volgens de lokale media zou een van de mannen bekend staan als een crimineel en zou het om een liquidatie gaan. Op sociale media zou deze man onlangs enkele personen hebben bedreigd. De overige slachtoffers zouden toevallige voorbijgangers zijn, onder wie een man die een pakje sigaretten wilde kopen.

De officiële toedracht is nog niet bekend. De politie heeft nog geen verklaring gegeven.

In 2013 werden voor hetzelfde winkeltje op kerstavond drie mensen neergeschoten.