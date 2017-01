Vier maanden cel in enige supersnelrechtzaak

Ricardo U., de enige persoon die dit jaar terechtstaat in een supersnelrechtzaak na de viering van de jaarwisseling, moet vier maanden de cel in waarvan één voorwaardelijk. Hij kreeg deze straf omdat hij een agent mishandelde tijdens een huisfeest in Zoetermeer. Ook moet de 46-jarige man uit Moerkapelle de komende twee jaarwisselingen verplicht thuisblijven.

Dat oordeelde de politierechter in Den Haag woensdag. De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

De zaak tegen de man was dit jaar de enige supersnelrechtzaak die verband houdt met de jaarwisseling. Bij zulke zaken, die over het algemeen relatief eenvoudig zijn, komen verdachten binnen drie tot zes dagen na het misdrijf voor de rechter. Dat er nu maar één zaak is, wil overigens niet zeggen dat er minder strafbare feiten zijn gepleegd tijdens de jaarwisseling. De andere zaken zijn echter zwaarder of complexer en vergen meer voorbereidingstijd.

Als er sprake is van geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals in dit geval agenten, wordt er vaak een zwaardere straf geëist en opgelegd.

U. was tijdens oud en nieuw op een feestje in Zoetermeer, samen met tientallen anderen. De muziek stond hard, er was zelfs een speaker in de tuin neergezet en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. De politie kwam tot twee keer toe aan de deur in verband met geluidsoverlast en de tweede keer - zo rond half vier ’s nachts - sloeg de vlam in de pan. De eigenaar van het huis beledigde de politie, hij werd aangehouden en U. bemoeide zich daarmee.

Een agent werd hard in zijn buik geschopt. Dat ging niet bewust, vertelde U. tijdens de zitting, maar de rechter gelooft dat niet. Daarbij speelt mee, vertelt ze, dat U. al eens eerder voor mishandeling is veroordeeld.

Het is nog niet duidelijk of U. zich bij de straf neerlegt of dat hij in beroep gaat.