In het Zuid-Hollandse Nootdorp zijn in de nacht van maandag op dinsdag vier auto’s in brand gevlogen. De brandweer moest met twee tankautospuiten eropuit om het vuur te blussen. De politie doet onderzoek in verband met brandstichting, meldt de brandweer op Twitter.

De vier auto’s stonden aan het Neogotiekhof toen even na middernacht de brand gemeld werd.