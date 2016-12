‘Veteranen-generaal’ Ted Meines overleden

‘Veteraan der Nederlanden’ luitenant-generaal bd. Ted Meines is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Meines was het boegbeeld van de veteranen in Nederland.

Het overlijden van Meines werd zaterdagavond door het Veteraneninstituut bekendgemaakt. Op dinsdag 3 januari is er in ’t Harde een herdenkingsplechtigheid met (oud-)militairen. De uitvaartdienst en crematie van Meines is op 5 januari.

Meines, geboren op 25 september 1921 in Friesland, maakte carriere bij de Koninklijke Landmacht, had een belangrijke rol in de totstandkoming van het Nederlandse veteranenbeleid en was zeer geliefd onder veteranen. Voor hij in voormalig Nederlands-Indië diende, was hij actief in het verzet en hielp onder meer bij het onderbrengen van honderden joodse kinderen.

Oud-generaal Ted Meines (95) was boegbeeld veteranen

Meines stond op zeer vriendschappelijke voet met prins Bernhard. Die stimuleerde hem om actief te worden in de veteranenwereld. Meines was ook de motor achter de totstandkoming van het jaarlijkse defilé op 5 mei in Wageningen voor Hotel De Wereld. Tijdens dit defilé was Meines paradecommandant ten overstaande van de parade-inspecteur, prins Bernhard.

Meines was de laatste jaren zo veel als mogelijk aanwezig bij herdenkingen en veteranenactiviteiten. Een van zijn laatste publieke optredens was in september bij de Airborne-herdenkingen op de Ginkelse Hei in Ede.