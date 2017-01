Verwarde man zorgt voor ophef rond Binnenhof

Een 59-jarige Hagenaar heeft donderdag aan het einde van de middag voor flink wat ophef rond het Binnenhof in Den Haag gezorgd. De mogelijk verwarde man gooide een tas richting het gebouw van de Tweede Kamer en riep dat hij explosieven bij zich droeg. Daarop werden in allerijl het Binnenhof en het aangrenzende Plein ontruimd en afgezet. Na het lossen van een waarschuwingsschot is de man door de marechaussee overmeesterd en ingerekend.

In eerste instantie meldde de politie dat de verdachte gewond was geraakt door de afgevuurde kogel, maar dat bleek niet te kloppen. De man had wel een verwonding aan zijn hand.

Even voor half zes trok de man de aandacht bij de hoofdingang van het Tweede Kamergebouw aan het Plein. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet en hielden politieagenten en marechaussees met wapens in de hand de wacht. Nadat de verdachte was overmeesterd, werden zijn spullen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzocht.

Tegen half zeven was het grootste deel van het Plein weer vrijgegeven. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het lossen van het waarschuwingsschot door de marechaussee.