Verwachte verkeerschaos blijft uit

De verwachte verkeerschaos die vanwege werkzaamheden op de A1 was verwacht, is zondag uitgebleven. Zowel rond Utrecht als rond Amsterdam was het relatief rustig, aldus Rijkswaterstaat.

Het agentschap had gewaarschuwd voor verkeersproblemen, omdat de snelweg A1 tussen Diemen en Muiderberg tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten is. Zaterdag leidde dat tot overlast.

„Zondag was er minder verkeersaanbod. Op de omleidingsroute was het wel drukker dan normaal, maar grote problemen waren er niet,” aldus Rijkswaterstaat.

Op de A9 waren er volgens de ANWB wel problemen omdat de Wijkertunnel was afgesloten voor onderhoud. Het verkeer moest omrijden via de vernieuwde Velsertunnel op de A22.

Rijkswaterstaat geeft aan dat de wegwerkzaamheden aan de A1 op schema liggen en dat naar verwachting de weg maandag om 05.00 uur ‘inderdaad weer open’ kan.