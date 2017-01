Verscherpt toezicht op verpleeghuis Beverwijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Zorg Allerlei, een verpleeghuis voor ouderen met dementie in Beverwijk, onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om de locatie Ons Thuis. De maatregel geldt voor een periode van zes maanden omdat er verschillende tekortkomingen zijn vastgesteld, maakte de IGZ woensdag bekend.

Het gaat om problemen op het gebied van cliëntdossier, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking van bewoners. „Het is van belang dat deze dossiers op orde zijn om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te begrijpen. Verder laat de medicatieveiligheid te wensen over. Ook is er niet genoeg kennis en deskundigheid aanwezig voor de zorgvuldige toepassing van vrijheidsbeperking”, aldus de inspectie.

De zorgorganisatie biedt persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en terminale zorg.