Verplaatsing kazemat verliep op rolletjes

De verplaatsing van de kazemat Vreeswijk-Oost bij de Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal is woensdag voorspoedig verlopen. De 1,2 miljoen kilo zware bunker werd over een afstand van 150 meter naar een nieuwe locatie gebracht.

„Het is allemaal goed verlopen”, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat na afloop van het project. Het was volgens hem nog even spannend, omdat het nogal hard waaide. Maar de windkracht en de regen vormden geen probleem. Ook niet voor de naar schatting 2500 belangstellenden die de ‘unieke operatie’ van dichtbij wilden meemaken.

De verplaatsing van de bunker was nodig voor de bouw van de derde kolk in de Prinses Beatrixsluis en verbreding van het kanaal. De bunker werd op een zogenoemd draagportaal getild en op karretjes via een speciale baan naar de nieuwe plek gereden.

De kazemat is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de historische verdedigingslinie uit 1815 waarbij stukken land onder water konden worden gezet bij een vijandelijke aanval.