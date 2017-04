Veroordeling Tamil Tijgers blijft in stand

De veroordeling van vijf Nederlandse leden van de terreurorganisatie Tamil Tijgers (LTTE) blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag beslist. Het vijftal mocht in Nederland worden berecht en gestraft voor het lidmaatschap van een criminele organisatie, die ernaar streefde terroristische misdrijven op Sri Lanka te plegen.

Het gerechtshof in Den Haag legde in april 2015 vijf Nederlanders van Sri Lankaanse afkomst gevangenisstraffen op variërend van negentien maanden tot zes jaar en drie maanden. Tussen 2003 en 2010 hielden zij in Nederland geldinzamelingen, waarbij mensen werden bedreigd om bijdragen te doen. Verder werden illegale loterijen georganiseerd. Het opgehaalde geld werd witgewassen en naar Sri Lanka overgebracht.

Vier van de vijf Tamil Tijgers stelden cassatieberoep in bij de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie ging zelfs in alle vijf zaken in cassatie, omdat de straffen niet hoog genoeg zouden zijn volgens de internationale verplichtingen ter bestrijding van terrorisme. Beide bezwaren zijn door de Hoge Raad verworpen.

De Tamil Tijgers streden tot 2009 een bloedige strijd voor een onafhankelijk grondgebied voor etnische Tamils op Sri Lanka. Ze werden na 26 jaar uiteindelijk verslagen door het regeringsleger.