Veroordeelde beroving meisje opgespoord

Een 24-jarige man uit Tunesië, die deze week is veroordeeld door de rechtbank in Assen, is vrijdag aangehouden en in de cel gezet. De rechter veroordeelde hem voor het medeplegen van een beroving van een veertienjarig meisje in Hoogezand.

De man was niet op de zitting verschenen en bleef spoorloos. De rechter achtte hem, samen met een andere man (21) uit Marokko, schuldig aan beroving en diefstal van een portemonnee. Beide mannen kregen vier maanden celstraf.

Er was een opsporingsbevel tegen de man uitgegeven, waarna de politie hem heeft opgespoord.