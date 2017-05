De vermoorde Nederlander die zondag net over de grens bij Susteren werd gevonden, is een 24-jarige taxichauffeur uit Maastricht. Dat meldt de politie dinsdag.

Het lichaam van de man werd door wandelaars bij het plaatsje Schalbruch gevonden. Hij was met messteken om het leven gebracht. Zijn lege taxi werd zondag op de A12 bij Zevenhuizen aangetroffen. In de wagen zaten bloedsporen. Een 45-jarige man die in de buurt was, werd aangehouden.