Vermiste Celina Kuppens uit Deurne terecht

De vermiste zeventienjarige Celina Kuppens uit Deurne is na een wekenlange vermissing terecht, meldt advocaat Sébas Diekstra namens het nieuwe onderzoeksplatform SOS Vermist.

Zij heeft zich volgens hem op het politiebureau in Tilburg gemeld. Het oplossen van de vermissing is het eerste succes voor SOS Vermist. Vrijwilligers en medewerkers van de organisatie zochten al geruime tijd in Tilburg en omstreken naar het meisje, dat sinds 18 januari werd vermist uit een instelling in Deurne. Waar zij sindsdien heeft verbleven, is nog niet duidelijk.

„Haar moeder laat weten iedereen dankbaar te zijn voor de hulp bij het zoeken naar haar dochter”, aldus Diekstra. Zij kreeg een bericht over haar dochter van de politie in Tilburg.

SOS Vermist werd deze maand opgericht om met een team van specialisten hulp te bieden bij serieuze vermissingen, als alternatief voor naspeuringen door de politie.