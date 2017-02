Vermeende moordenaars agent bieden excuses aan

KRALENDIJK,- Enkele verdachten van de moord op de Nederlandse politie agent Ferry Bakx hebben vrijdag hun excuses aangeboden. Dat gebeurde tijdens een pro-formazitting op Bonaire. De zaak zal inhoudelijk worden behandeld op 15 mei van dit jaar.

In totaal zijn zeven mannen, zes uit Venezuela en een uit Bonaire verdachte in de zaak. Vier van hen zitten in Nederland vast en volgden de zitting via videoconferentie. De overige drie waren in de zaal aanwezig.

Bakx, die sinds 2013 op het eiland als agent werkte, werd vermoord nadat hij een groep Venezolaanse overvallers op heterdaad betrapte tijdens een gewelddadige overal op een vakantiehuis op Bonaire waar een Nederlandse familie verbleef. Bij een achtervolging die daarop volgde, werd de agent van achteren in zijn hoofd en rug geschoten. Hij overleed kort daarna.

Een minderjarig slachtoffer van de overval kreeg toestemming om vanuit Nederland de zaak via de livestream te volgen. Dat is niet gebruikelijk voor minderjarigen.

Tijdens de pro-formazitting van vrijdag, eerder vond er al een dergelijke zitting plaats op 9 december vorig jaar, stelde de officier van Justitie dat de Venezolanen naar Bonaire waren gekomen met als doel een bekende familie op het eiland te overvallen. Maar omdat het geld opraakte, besloten ze tot een extra overval. Dat was op het huis waar de Nederlandse familie vakantie aan het vieren was.