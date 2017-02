Verkrachter na maanden onderzoek opgepakt

Een man van achttien uit Zelhem is dinsdag opgepakt op verdenking van verkrachting. Een vrouw van middelbare leeftijd werd op 19 november in de Gelderse plaats van haar fiets getrokken, waarna de dader zich in de bosjes aan haar vergreep, meldde de politie donderdag.

Het slachtoffer werd die nacht opgevangen door de politie en voor nader onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft deze week direct het DNA van de verdachte onderzocht en zegt dat sprake is van een match.

De man was zeventien op het moment dat het delict werd gepleegd en daarom valt hij onder het jeugdstrafrecht. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.